"Было бы у нас 16 миллионов": соперник тонко высмеял Брюгге из-за выброшенных денег за Яремчука

Трансфер Романа Яремчука в Брюгге не оправдал своих ожиданий. Украинский нападающий потерял голевое чувство.

Уже восемь матчей Роман Яремчук "молчит". Последний раз украинский форвард Брюгге забивал еще 19 октября 2022 года в матче против Сент-Трюйдена (3:0). Такой трансфер нападающего вызывает негодование у фанатов бельгийского клуба.

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Лее: Если бы у нас было 16 миллионов евро, мы могли бы купить 16 игроков

Ведь клуб заплатил за переход Яремчука целых 16 миллионов евро. А трансфер не оправдал себя даже на 1 миллион евро. Роман не делает и половины того, чего от него ждут в команде. Даже смена тренера не помогла Роману.

В матче против Зюлте-Варегем Яремчук отыграл 58 минут и снова промолчал. К счастью, Брюгге даже без голов украинского форварда обыграло на выезде аутсайдера Про-лиги Бельгии со счетом 1:2. Отметим, что с 85-й минуты Брюгге играло в большинстве из-за удаления игрока соперника Борхи Лопеса.

После поединка главный наставник соперника Брюгге Мбайе Лее прокомментировал кадровые проблемы команды, которые он не в состоянии решить из-за нехватки средств. Тренер тонко потролил Брюгге, выложившего за Яремчука 16 миллионов евро.

Я хотел бы другого вратаря, защитника, форварда, я все еще хочу многое. Но мы также должны смотреть на наши бюджеты. Только посмотрите на Transfermarkt и цены в Брюгге. Если бы у нас было 16 миллионов евро, мы могли бы купить 16 игроков,

– сказал тренер Зюлте-Варегем.

Напомним, что украинский форвард перешел в Брюгге летом 2022 года, когда не смог закрепиться в португальской Бенфике. За бельгийскую команду Яремчук уже отыграл 22 матча, в которых забил всего 2 гола и 3 ассиста. Его возвращение в Бельгию стало не столь результативным, как этого все ожидали.

Отметим, что с 2017 по 2021 годы Яремчук уже играл в Бельгии. Роман показывал классную игру за Гент, после чего сумел заинтересовать лиссабонский клуб. Но тогда игра нападающего сборной Украины была куда более привлекательной.

Брюгге после 23 туров идет на четвертой позиции, имея в своем активе 40 очков. До третьего места, занимаемого Антверпеном, отставание в 6 баллов.

Яремчук имеет контракт с Брюгге до конца июня 2026 года.