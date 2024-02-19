Аппетит растет: тренер Жироны назвал цель команды на сезон-2023/2024

В понедельник, 19 февраля, состоится заключительный матч 25 тура испанской Ла Лиги. В нем каталонская Жирона будет встречаться с Атлетиком.

Поединок состоится в Бильбао на стадионе "Сан-Мамес". Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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Цели становятся более амбициозными

Накануне встречи состоялась предматчевая пресс-конференция. Главный тренер Жироны Мичел поделился ожиданиями от предстоящего поединка и озвучил задачи, которые ставит перед командой до конца сезона.

"Нас ждет сложный матч. Атлетик – это команда, которая забивает много голов дома, они умеют лучше прессинговать в лиге и нам придется защищаться в этом матче, но я ожидаю, что мы покажем лучшую свою версию. Если мы даже выиграем, чтобы попасть в Европу нам нужно и дальше набирать очки.

Мы хотим провести замечательный сезон и нам нужно и дальше над этим работать, как мы и делали раньше. Если мы победим Атлетик, то я считаю, что попадание в зону Лиги чемпионов будет целью, которой мы сможем достичь,

– сказал Мичел.

Отметим, что ранее испанский специалист говорил только о попадании в еврокубки, теперь же он впервые озвучил, что финиш в зоне Лиги чемпионов является целью.

. Сейчас Жирона занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании и имеет в своем пассиве лишь 2 поражения – оба от Реала. Команда Довбика и Цыганкова отстает от "сливочных" на 6 очков, а будущего соперника опережает на 10 зачетных пунктов – Атлетик расположился на пятой строчке.