Нападающий с большими ожиданиями: тренер Жироны высоко оценил Довбика после его дебюта

У украинских фанатов футбола появилась команда, за которой они будут следить с двойным интересом. Кроме Виктора Цыганкова, там появился еще один игрок сборной Украины.

Артем Довбик 6 августа 2023 запомнит надолго. В этот день украинский форвард не только подписал контракт с Жироной, а сразу и дебютировал за нее.

Читайте также Цыганков забил огненный гол за Жирону в дебютном матче Довбика: видео шедевра

В первом же матче получил символический, но трофей

Артем Довбик сыграл около 20 минут в матче против Лацио за трофей Коста Брава. Команда победила со счетом 2:1, а после матча главный тренер Жироны прокомментировал дебют украинца.

Это отличный игрок. Он практически даже не тренировался с нами, но вышел на поле, не зная языка и не зная, что ему делать. Это игрок с очень хорошими физическими возможностями, забивной и с необходимыми характеристиками. Мы подписали нападающего с большими ожиданиями, хотя мы не должны давить на него. Я очень доволен им,

– сказал Мичел.

! Артём Довбик подписал с Жироной 5-летний контракт до 30 июня 2028 года. Свой первый официальный поединок за "красно-белых" он может провести уже 12 августа, когда команда Мичела сыграет против Реал Сосьедада в первом туре Ла Лиги.