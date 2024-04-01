Снял груз с плеч, – Мичел прокомментировал дубль Довбика и оценил его важность для команды

В воскресенье, 31 марта, состоялись очередные матчи 30 тура чемпионата Испании по футболу. В одном из них Жирона на своем поле принимала Бетис.

Поединок закончился со счетом 3:2 в пользу хозяев. Дублем отметился украинский форвард Артем Довбик, который прервал 8-матчевую безголевую серию в составе каталонцев.

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Абсолютная уверенность в Довбике

Сначала нападающий сборной Украины реализовал пенальти, который сам и заработал, а во втором тайме реализовал выход один на один с голкипером после атаки, в которой передасист отдал Виктор Цыганков.

На послематчевой пресс-конференции своими эмоциями от игры поделился наставник "красно-белых" Мичел. Он остался доволен выступлением своей команды и отметил, что клуб стал ближе к выполнению своей цели – попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон:

"Я волновался за нашу игру. У нас есть перерыв, чтобы подготовиться к следующей. Цель настолько велика, что маленькие цели, которых мы достигаем на этом пути, остаются там.

Сегодня была сложная игра, одиннадцатка Бетиса была полна лучших игроков, Иско был на великолепном уровне.... Я очень горжусь своими игроками. Вы видите, как они порой страдают, но получают удовольствие от игры с мячом".

Отдельно испанец прокомментировал выступление Артема Довбика, отметив важность его голов на психологическом уровне для футболиста.

"Довбик? Он переместился на вершину бомбардирских таблиц, но он мыслит, как Стуани, а они несут ответственность за то, чтобы команда могла играть и играть хорошо. Они первыми начинают прессинговать и ищут пространство между линиями для передачи, чтобы дать команде игру.

Ни он, ни я не волновались. Если он снял груз с плеч, то тем лучше, но я всегда видел в нем хорошего игрока. Мы не можем контролировать шум извне, но мы показываем ему видео со всеми вещами, которые он делает хорошо, а их очень много,

– заявил Мичел.

Отметим, что Артем Довбик после дубля в ворота Бетиса возглавил гонку бомбардиров Ла Лиги. В украинца на даный момент 16 голов в 28 матчах чемпионата за Жирону, и по этому показателю он делит первое место с Джуддом Беллингемом и Анте Будимиром, однако опережает их из-за большего количества ассистов – 5.

. Следующий матч Жирона сыграет 13 апреля на выезде против Атлетико. Стартовый свисток прозвучит в 15:00. Сейчас команда Мичела занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги и опережает своего будущего соперника на 10 очков, который расположился на пятой (первой не лигочемпионовской) строчке.