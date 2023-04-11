"Каждая победа поддерживает нацию": тренер женской сборной Украины по гандболу о решающем матче

Женской сборной Украины по гандболу осталось сыграть один матч, который решит судьбу путевки на чемпионат мира. Тренер "сине-желтых" Виталий Андронов поделился ожиданиями в преддверии поединка с Северной Македонией.

На прошлой неделе команда Виталия Андронова в Скопье одержала важную выездную победу над Северной Македонией (24:22). Чтобы получить путевку на Мундиаль украинкам необходимо не проиграть своим соперницам в ответном матче.

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Андронов: Нужно сыграть дисциплинированно

Главный тренер женской сборной Украины по гандболу Виталий Андронов прокомментировал подготовку к решающему матчу. Желаемую путевку на ЧМ-2023 получит та команда, которая совершит меньше ошибок в поединке.

"Сделали тяжелую работу и надеемся, что девушки справятся и со своим волнением, и со своей игрой. Есть неплохое настроение на эту игру, мы отдохнули, восстановились и сейчас готовимся, чтобы совершить как можно меньше ошибок.

Нужно сыграть дисциплинированно и выполнять договоренности и наставления, которые мы разбираем. Но соперник нас тоже разбирает, да и звездного мастерства нет, чтобы все выполнять. Поэтому играем сердцем, играем эмоциями – это женщины. С этим и нужно справиться.

Девушки молодцы, играют, соперничают, всегда с радостью приезжают играть за свою страну. Это для меня главное. Сейчас каждая победа украинцев в любой сфере поддерживает нацию и дает ей определенный толчок для борьбы в будущем, чтобы самое главное – победить нашего врага.

Очень помогает, когда за тебя болеют, гонят вперед. Знаю по себе, что вырастают крылья, это очень важно", – сказал Андронов.

Важно! 11 апреля будет сыгран матч отборочного раунда плей-офф на чемпионат мира-2023 Украина – Северная Македония. Формально домашняя игра для нашей команды пройдет в венгерском городе Кишварда, который находится в 30 километрах от украинской границы и в 50 километрах от Ужгорода. Матч начнется в 18.00. Победитель поединка получит путевку на ЧМ-2023, который состоится в Дании, Швеции и Норвегии.