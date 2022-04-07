Тренер Вереса рассказал, что приобрел для ВСУ за вырученные от аукциона деньги

Главный наставник Вереса Юрий Вирт потратил часть средств на нужды армии, которые получили от продажи медали победителя Кубка УЕФА-2009. Тренер отчитался перед украинцами.

Помощь для украинской армии

47-летний наставник ровенского клуба продал свою золотую медаль на аукционе за 220 тысяч гривен. Часть денег Юрий Вирт уже потратил на помощь украинской армии.

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Главный тренер Вереса приобрел для ВСУ каски и рации. Также Вирт закупил для украинских защитников бронежилеты.

Напомним, что стартовая сумма лота составила 2 тысячи гривен. За три дня цена медали выросла до 220 тысяч гривен. Вирт заявлял, что был бы очень рад, если эти деньги спасут жизнь хотя бы одного защитника Украины.

Недавно один из игроков ровенского клуба Виталий Дахновский впал в курьез после необдуманного обращения к президенту Украины. Футболист обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой помочь продолжить чемпионат Украины за пределами страны. Впоследствии извинился за свои слова.

Команда Вирта ушла на зимний перерыв в статусе 9-й команды таблицы УПЛ.

. Бывший голкипер Юрий Вирт стал победителем Кубка УЕФА в составе Шахтера в 2009 году. В финале "горняки" обыграли немецкий Вердер – 2:1.