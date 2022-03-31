Дахновский: Будем играть после победы

Полузащитник Вереса принял участие в благотворительном турнире ВСУ Cup. Виталий Дахновский обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой помочь продолжить чемпионат Украины за пределами страны.

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После чего футболист извинился за эмоции и извинился перед президентом.

Ляпнул вздор. Хочу попросить у всех прощения. Да, президенту страны есть чем заниматься и без футбола. Будем играть после победы. Слава Украине,

– сказал Дахновский.

Футболист ровенского клуба отмечал, что Владимир Зеленский мог бы помочь украинскому футболу доиграть вторую часть сезона за границей. По мнению Дахновского, УЕФА поддержала бы такую ​​инициативу.

На зимний перерыв Верес ушел девятым, имея в своем активе 23 очка.

Что известно о Виталии Дахновском