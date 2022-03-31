Дахновский: Будем играть после победы
Полузащитник Вереса принял участие в благотворительном турнире ВСУ Cup. Виталий Дахновский обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой помочь продолжить чемпионат Украины за пределами страны.
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После чего футболист извинился за эмоции и извинился перед президентом.
Ляпнул вздор. Хочу попросить у всех прощения. Да, президенту страны есть чем заниматься и без футбола. Будем играть после победы. Слава Украине,
– сказал Дахновский.
Футболист ровенского клуба отмечал, что Владимир Зеленский мог бы помочь украинскому футболу доиграть вторую часть сезона за границей. По мнению Дахновского, УЕФА поддержала бы такую инициативу.
На зимний перерыв Верес ушел девятым, имея в своем активе 23 очка.
Что известно о Виталии Дахновском
- 23-летний левый полузащитник выступает за Верес с 2020 года.
- В сезоне-2021/2022 Дахновский отыграл 17 матчей, в которых отличился 2 голевыми передачами.
- Контракт футболиста с ровенским клубом рассчитан до конца июня 2022 года.