Крик души: лидер Украины по карате может закончить карьеру на уровне ЧМ после украденного финала

Самая титулованная украинская каратистка Анжелика Терлюга стала "жертвой" несправедливости на ЧМ-2023 в венгерском Будапеште. Всемирная федерация карате лишила украинку заслуженного и мечтательного финала.

Лидер сборной Украины одержала победу над болгаркой Ивет Горановой в полуфинале ЧМ-2023 – 14:11. Анжелика уже праздновала вожделенный выход в финал мирового первенства, где она уже фактически точно гарантировала себе "серебро" соревнований.

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Харлан уже поддержала титулованную каратистку

Однако тогда началось очень странные вещи. Организаторы вернули на татами обеих каратисток, чтобы переиграть полуфинальную схватку со счета 5:4 в пользу болгарской спортсменки. Все из-за административной ошибки с таблом, из-за чего их поединок задержали больше, чем на 20 секунд.

Эта переигровка стала победной для Горановой, которая со второй попытки таки смогла одержать верх над Терлюгой 6:4. Ивет снова стала на пути украинки.

Именно Ивет Горанова нанесла Анжелике Терлюзи поражение в финале исторического для каратэ Олимпиады-2020. Тогда их стычка окончилась победой каратистки из Болгарии 5:1.

Эта вся ситуация очень похожа на ту, которая была с украинской саблисткой Ольгой Харлан на ЧМ-2023 в итальянском Милане. К слову, фехтовальщица уже поддержала Терлюгу, которая публично осудила Всемирную федерацию каратэ после этого скандального эпизода и "украденного" финала.

Теперь Анжелика сможет рассчитывать только на "бронзу", за которую сразится уже 28 октября. Также за третьи места в своих весовых категориях будут соревноваться Андрей Заплитный и Валерия Чеботарь.

Состояние Терлюги после скандального полуфинала ЧМ

Старший тренер сборной Украины по каратэ Александр Тонкошкур рассказал о психологическом состоянии Терлюги после спорного полуфинала.

"Надо понять состояние Терлюги: она уже прыгает от радости из-за выхода в финал, ее все приветствуют, она дает интервью – и через 30 минут возвращают эту спортсменку на татами. То есть у нее не только психологический, но и гормональный стресс, потому что она на радостях, а тут возвращаться в концентрацию. А болгарка понимает: у нее есть шанс", – сказал наставник.

Тонкошкур объяснил, почему в этой переигровке победу одержала представительница Болгарии.

То есть психологическое равновесие уже другое после этой ситуации, не такое, как во время основного поединка. Поэтому Анжелика не смогла включиться, а болгарка со счета 5:4 начала бегать по углам, вдоль линии, выходить за нее, "пачкаться" и еще в конце заработала один балл – 6:4, "выжила",

– ответил старший тренер "сине-желтых".

Украинский коуч откровенно рассказал, что это ЧМ в Будапеште может быть окончание карьеры Анжелики на уровне чемпионатов мира. Ведь следующего мирового первенства нужно будет ждать целых два года.

"Только такой крик души сейчас. Это возможно завершение карьеры Анжелики на чемпионатах мира. Следующий чемпионат мира через два года, и она должна была хорошо завершить, поставить жирную точку. Но, к сожалению, эта ситуация ей не дала это сделать", – добавил Тонкошкур.

Также наставник "сине-желтых" рассказал, как на фоне такого скандала справиться с эмоциями Терлюзи, выйти на татами и завоевать "бронзу" престижных соревнований.

У нас есть два дня – четверг и пятница – до "бронзовых" финалов в субботу. Поэтому сейчас нужно такое эмоциональное сотрясение, отдохнуть от этого день-два. Хорошо, что эти два дня есть – попробуем Анжелику все-таки включить, потому что у нее за всю карьеру медали нет с чемпионата мира. Если судьба дает такой шанс, она должна использовать его. Потому мы максимально поддерживаем, психологически будем разговаривать с ней. Тренеры, команда поддерживают, врач, который эти годы с нами ездит, очень слушает, еще и психологом стал. Поэтому, я думаю, что мы найдем такой ресурс, чтобы добавить и эмоции, и улучшить состояние Анжелики перед "бронзовым" финалом,

– ответил тренер сборной Украины.