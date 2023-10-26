Лідерка збірної України здобула перемогу над болгаркою Івет Горановою у півфіналі ЧС-2023 – 14:11. Анжеліка вже святкувала омріяний вихід у фінал світової першості, де вона вже фактично точно гарантувала собі "срібло" змагань.

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Харлан вже підтримала титуловану каратистку

Однак тоді розпочалось коїтись дуже дивні речі. Організатори повернули на татамі обох каратисток, аби переграти півфінальну сутичку із рахунку 5:4 на користь болгарської спортсменки. Все через адміністративну помилку з таблом, через що їх поєдинок затримали більше, аніж на 20 секунд.

Це перегравання стало переможним для Горанової, яка з другої спроби таки змогла взяти гору над Терлюгою 6:4. Івет знову стала на шляху українки.

Цікаво! Саме Івет Горанова завдала Анжеліці Терлюзі поразки у фіналі історичної для карате Олімпіади-2020. Тоді їх сутичка закінчилась перемогою каратистки з Болгарії 5:1.

Ця вся ситуація дуже схожа на ту, яка була з українською шаблісткою Ольгою Харлан на ЧС-2023 в італійському Мілані. До слова, фехтувальниця вже підтримала Терлюгу, яка публічно засудила Всесвітню федерацію карате після цього скандального епізоду та "вкраденого" фіналу.

Тепер Анжеліка зможе розраховувати лише на "бронзу", за яку побореться вже 28 жовтня. Також за треті місця у своїх вагових категоріях будуть змагатись Андрій Заплітний та Валерія Чоботар.

Стан Терлюги після скандального півфіналу ЧС

Старший тренер збірної України з карате Олександр Тонкошкур розповів про психологічний стан Терлюги після спірного півфіналу.

"Треба зрозуміти стан Терлюги: вона вже стрибає від радості через вихід у фінал, її всі вітають, вона дає інтерв'ю – і через 30 хвилин повертають цю спортсменку на татамі. Тобто в неї не тільки психологічний, а й гормональний стрес, тому що вона на радощах, а тут повертатися до концентрації. А болгарка розуміє: в неї є шанс", – сказав наставник.

Тонкошкур пояснив, чому у цьому переграванні перемогу здобула представниця Болгарії.

Тобто психологічна рівновага вже інша після цієї ситуації, не така, як під час основного поєдинку. Тому Анжеліка не змогла ввімкнутися, а болгарка з рахунку 5:4 почала бігати по кутах, вздовж лінії, виходити за неї, "бруднити" і ще наприкінці заробила один бал – 6:4, "вижила",

– відповів старший тренер "синьо-жовтих".

Український коуч відверто розповів, що цей ЧС у Будапешті може бути закінчення кар’єри Анжеліки на рівні чемпіонатів світу. Адже наступної світової першості потрібно буде чекати цілих два роки.

"Лише такий крик душі зараз. Це можливе завершення кар'єри Анжеліки на чемпіонатах світу. Наступний чемпіонат світу через два роки, і вона мала гарно завершити, поставити жирну крапку. Але, на жаль, ця ситуація їй не дала це зробити", – додав Тонкошкур.

Також наставник "синьо-жовтих" розповів, як на тлі такого скандалу впоратись із емоціями Терлюзі, вийти на татамі і здобути "бронзу" престижних змагань.

У нас є два дні – четвер і п'ятниця – до "бронзових" фіналів у суботу. Тому зараз потрібен такий емоційний струс, відпочити від цього день-два. Добре, що ці два дні є – спробуємо Анжеліку все-таки ввімкнути, бо у неї за всю кар'єру жодної медалі немає з чемпіонату світу. Якщо доля дає такий шанс, вона має його використати. Тому ми максимально підтримуємо, психологічно будемо розмовляти з нею. Тренери, команда підтримують, лікарка, яка ці роки з нами їздить, дуже слухає, ще й психологом стала. Тому, я думаю, що ми знайдемо такий ресурс, щоб додати і емоції, і покращити стан Анжеліки перед "бронзовим" фіналом,

– відповів тренер збірної України.