Тренер В США отпраздновал чемпионство в одних трусах: забавное видео обещания

Курьезный эпизод произошел после матча за чемпионство в США. Главный тренер клуба-победителя отпраздновал успех лишь в одних трусах, все из-за обещания.

Сдержал свое слово

Нью-Йорк Сити и Портленд Тимберс встретились в финале МЛС, где определили победителя чемпионата США. Между клубами разгорелась жаркая борьба, которая привела их к послематчевым пенальти.

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Гости почти весь матч вели в счете 0:1. Но гол в компенсированное арбитром к матчу время заставил Нью-Йорк Сити закончить свое преждевременное празднование победы – 1:1.

Дело дошло до 11-метровых ударов. Голкиперы продемонстрировали свое мастерство на линии, отразив три пенальти на двоих. В итоге – 2:4 чемпионом таки стал Нью-Йорк Сити, который мог гарантировать себе победу еще в основное время.

Серия пенальти: видео

Самое интересное было после поединка. Еще перед матчем главный наставник Ронни Дейла пообещал, если клуб станет чемпионом, то тот будет праздновать успех лишь в одних трусах. Что и сделал.

Норвежец стал по центру у фанатской трибуны и медленно снимал с себя одежду. Футболисты и персонал клуба все снимали на свои гаджеты. Тренер разделся до нижнего белья и прыгал от радости с кубком в руках.

Видео обещания тренера