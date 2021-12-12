Сложно назвать этот газон футбольным полем

Похоже, перед поединком главный судья матча не смотрел на состояние поля и дал "добро" на проведение этого матча. Хотя поле было в ужасном состоянии, а на одной из его части была одна огромная лужа.

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Все потому, что накануне игры в Турции прошел сильный ливень. Однако командам пришлось использовать не только футбольные навыки, но и способности по пляжному футболу.

Когда мяч попадал на этот участок газона, то футбол превращался в какую-то борьбу. Футболисты пытались куда-нибудь отбросить мяч, чтобы вытащить его из этой лужи. В этом эпизоде ​​никто бы не позавидовал футболистам Трабзонспору и Антальяспору.

Видео эпизода с матча