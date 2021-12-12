Сложно назвать этот газон футбольным полем
Похоже, перед поединком главный судья матча не смотрел на состояние поля и дал "добро" на проведение этого матча. Хотя поле было в ужасном состоянии, а на одной из его части была одна огромная лужа.
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Все потому, что накануне игры в Турции прошел сильный ливень. Однако командам пришлось использовать не только футбольные навыки, но и способности по пляжному футболу.
Когда мяч попадал на этот участок газона, то футбол превращался в какую-то борьбу. Футболисты пытались куда-нибудь отбросить мяч, чтобы вытащить его из этой лужи. В этом эпизоде никто бы не позавидовал футболистам Трабзонспору и Антальяспору.
Видео эпизода с матча
- Отметим, что матч главных команд завершился поражением Трабзонспора со счетом 2:1.
- Гости первыми открыли счет во встрече, но дважды пропустили и потерпели фиаско. Отметим, что один из голов был забит игроком Трабзонспора в свои ворота.