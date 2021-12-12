Дотримав своє слово

Нью-Йорк Сіті та Портленд Тімберс зустрілись у фіналі МЛС, де визначили переможця чемпіонату США. Між клубами розгорілась спекотна боротьба, яка привела їх до післяматчевих пенальті.

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Гості майже увесь матч вели у рахунку 0:1. Але гол у компенсований арбітром до поєдинку час змусив Нью-Йорк Сіті закінчити своє передчасне святкування перемоги – 1:1.

Справа дійшла до 11-метрових ударів. Голкіпери продемонстрували свою майстерність на лінії, відбивши три пенальті на двох. У підсумку – 2:4 чемпіоном таки став Нью-Йорк Сіті, який міг гарантувати собі звитягу ще в основний час.

Серія пенальті: відео

Найцікавіше було після поєдинку. Ще перед матчем головний наставник переможці Ронні Дейла пообіцяв, якщо клуб стане чемпіоном, то той святкувати успіх лише в одних трусах. Що і зробив.

Норвежець став по центру біля фанатської трибуни та поволі знімав із себе одяг. Футболісти та персонал клубу все знімали на свої гаджети. Тренер роздягнувся до спідньої білизни та стрибав від радості з кубком у руках.

Відео обіцянки тренера