Тренер Штурма назвал Динамо фаворитом в предстоящем противостоянии в Лиге чемпионов

Штурм станет вторым соперником Динамо в квалификации Лиги чемпионов-2022/2023. Главный тренер австрийского клуба поделился ожиданиями перед матчем.

Ильцер: Динамо – большой фаворит, но мы верим в сенсацию

Первый матч между Динамо и Штурмом состоится 3 июля. Накануне прошло традиционное общение с журналистами, где наставник австрийцев выделил киевского соперника.

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Кристиан Ильцер считает, что именно Динамо станет фаворитом в этом противостоянии. Но 44-летний тренер Штурма верит в чудо для своих подопечных, которые попытаются навязать свою игру киевлянам.

Динамо – большой фаворит, но мы верим в сенсацию. Желаем продолжать играть так, как привыкли, не отказываться от своего стиля. И не планируем отдавать предпочтение на поле Динамо, хотя ясно, что нам нужно показать героический футбол, чтобы добиться успеха,

– рассказал главный наставник Штурма.

Пока австрийская команда полностью сосредоточена на матчах против Динамо, а уже в случае успеха будет смотреть в будущее Лиги чемпионов. Ильцер рассказал, что его команда настроена уехать из польского Лодзя, где свои "домашние" матчи проводят киевляне только с положительным результатом, который поможет уже во второй встрече в Австрии.

Стартовый свисток судьи в поединке Динамо – Штурм прозвучит в 21:00 по Киеву. За текстовой трансляцией можно будет наблюдать на сайте 24 канала.

Ответный матч состоится 9 августа в 21:30 по киевскому времени.

Победитель этого противостояния сыграет в следующем круге Лиги чемпионов против триумфатора пары Бенфика – Мидтьюлланн. Португальский клуб Романа Яремчука в первом матче уверенно одолел соперника со счетом 4:1.