Тренер сборной Украины сделал символический вброс шайбы на матче НХЛ: видео

Главный тренер сборной Украины по хоккею Вадим Шахрайчук совершил символический вброс шайбы перед матчем НХЛ между Виннипег Джетс и Ванкувер Кенакс.

Матч между Виннипегом и Ванкувером прошел в воскресенье, 8 января. На лед вместе с главным тренером сборной Украины Вадимом Шахрайчуком вышли также знаменитый форвард Виннипега 80-х годов, участник двух Матчей всех звезд НХЛ Дэйв Бабич и его брат Вейн Бабич, за плечами которого девять сезонов в НХЛ.

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Кроме того, на трибунах арены присутствовала и студенческая сборная Украины, которую радостно поздравили зрители. А перед игрой украинским хоккеистам подарили клубные джерси.

Это не первое торжественное событие с участием Шахрайчука на матчах НХЛ. До этого он посетил и хоккейный матч клуба с Эдмонтона, решившего поддержать украинцев, пострадавших в результате российской агрессии. Но там в церемонии вброса шайбы приняли участие украинские семьи, недавно переехавшие в Канаду.

Именно Эдмонтон принимает студенческую сборную Украины, которая находится в Альберте в рамках Hockey Can't Stop Tour. И уже сыграла три матча. 10 января украинцы сыграют заключительный матч в канадском турне против команды Университета Манитобы. 12 – 22 января наша команда будет выступать на Всемирной универсиаде в американском Лейк-Плэсиде.