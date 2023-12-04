"Рассчитывали на лучший старт сезона": тренер сборной Украины проанализировал провал в Эстерсунде
Источник:Суспільне Спорт
Юрай Санитра подвел итоги первого этапа Кубка мира для мужской сборной Украины. "Сине-желтые" показали далекие от желаемых результаты.
В шведском Эстерсунде завершился первый этап Кубка мира по биатлону. Лучшие результаты украинцев в личных стартах продемонстрировали Артем Тищенко и Антон Дудченко – 38-е места в индивидуальной гонке и спринте соответственно.
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Лучшим командным стартом стала смешанная эстафета с участием Артема Примы и Антона Дудченко – восьмое место. Тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра подвел итоги этапа, а также поделился ожиданиями от грядущих стартов в австрийском Хохфильцене.
Санитра: Будем постепенно двигаться выше
"Рассчитывали на лучший старт перед сезоном. Но я уверен: несмотря на плохой старт, дальше будет лучше. Думаю, что переезд из Скандинавии в Центральную Европу нам поможет психологически, потому что немного устали от этой атмосферы.
Надо подняться психологически. И я уверен, что с приездом Дмитрия Пидручного в Хохфильцен будем постепенно двигаться выше и выше в сезоне», – сказал Санитра.Второй этап в Хохфильцене пройдет 8-10 декабря. В программу соревнований войдут шесть гонок: спринты, преследования и классические эстафеты у мужчин и женщин.