"Рассчитывали на лучший старт сезона": тренер сборной Украины проанализировал провал в Эстерсунде

Юрай Санитра подвел итоги первого этапа Кубка мира для мужской сборной Украины. "Сине-желтые" показали далекие от желаемых результаты.

В шведском Эстерсунде завершился первый этап Кубка мира по биатлону. Лучшие результаты украинцев в личных стартах продемонстрировали Артем Тищенко и Антон Дудченко – 38-е места в индивидуальной гонке и спринте соответственно.

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Лучшим командным стартом стала смешанная эстафета с участием Артема Примы и Антона Дудченко – восьмое место. Тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра подвел итоги этапа, а также поделился ожиданиями от грядущих стартов в австрийском Хохфильцене.

Санитра: Будем постепенно двигаться выше

"Рассчитывали на лучший старт перед сезоном. Но я уверен: несмотря на плохой старт, дальше будет лучше. Думаю, что переезд из Скандинавии в Центральную Европу нам поможет психологически, потому что немного устали от этой атмосферы.

Надо подняться психологически. И я уверен, что с приездом Дмитрия Пидручного в Хохфильцен будем постепенно двигаться выше и выше в сезоне», – сказал Санитра.

Второй этап в Хохфильцене пройдет 8-10 декабря. В программу соревнований войдут шесть гонок: спринты, преследования и классические эстафеты у мужчин и женщин.