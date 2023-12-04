У шведському Естерсунді завершився перший етап Кубка світу з біатлону. Найкращі результати українців в особистих стартах продемонстрували Артем Тищенко і Антон Дудченко – 38-мі місця в індивідуальній гонці та спринті відповідно.

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Найкращим командним стартом стала змішана естафета за участю Артема Прими та Дудченка – восьме місце. Тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра підбив підсумки етапу, а також поділився очікуваннями від прийдешніх стартів в австрійському Гохфільцені.

Санітра: Будемо поступово рухатися вище

"Розраховували на кращий старт перед сезоном. Але я впевнений: попри поганий старт, далі буде краще. Гадаю, що переїзд зі Скандинавії до Центральної Європи нам допоможе психологічно, бо трішки втомилися від цієї атмосфери.

Треба піднятися психологічно. І я впевнений, що з приїздом Дмитра Підручного у Гохфільцен будемо поступово рухатися вище та вище у сезоні", – сказав Санітра.

Другий етап у Гохфільцені триватиме 8-10 грудня. До програми змагань увійдуть шість гонок: спринти, переслідування й класичні естафети у чоловіків та жінок.