Тренер сборной Украины Езерский защищал Киев в составе добровольческого батальона от оккупантов
Источник:фейсбук Евгения Греся
Многие представители спорта сменили любимое дело в защиту Украины. Известный в прошлом футболист Владимир Езерский решил не афишировать свой поступок на публику.
Защищал столицу Украины
Владимир Езерский отложил в сторону тренерскую деятельность для защиты родной страны. Тренер сборной Украины в возрасте до 19 лет защищал столицу Украины.
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Аналитик команды до 21 года Евгений Гресь рассказал, что бывший защитник "сине-желтых" воевал в составе одного из добровольческих батальонов.
Езерский около месяца защищал страну с оружием в руках.
Напомним, что многие спортсмены пополнили ряды теробороны и ВСУ – Андрей Богданов, Александр Алиев, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос и другие.
Езерский защищал Киев / Скриншот по фейсбуку Евгения Греся
Что известно о Владимире Езерском
- Всю свою футбольную карьеру провел в Украине. Защищал цвета разных украинских клубов – Карпаты, Динамо, Шахтер, Днепр и другие.
- Последней командой в его карьере футболиста стала Говерла. В 2014 году повесил бутсы на гвоздь.
- За карьеру отыграл 350 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 3 ассиста.
- После чего руководил сборными Украины разных возрастов. Являлся ассистентом тренера в Днепре.