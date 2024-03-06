Похож телосложением: Михайленко сравнил Кристиана Шевченко с легендарным отцом

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко поделился мыслями о Кристиане Шевченко. Сын Андрея Шевченко получил дебютный вызов в команду.

Недавно Кристиан Шевченко стал гражданином Украины. Почти сын легендарного украинского форварда, а ныне президента УАФ, получил вызов в юношескую сборную Украины.

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Характеристика Кристиана Шевченко от Дмитрия Михайленко

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко поделился мыслями о Кристиане Шевченко. По его словам, он похож телосложением на легендарного отца.

"Чем напоминает отца в 17 лет? Похож на него телосложением и также играет в группе атаки. Быстрый, забивает мячи. Но он больше играет на фланге.

Мне кажется, если человек мотивирован, то все будет хорошо. Мы сделаем все, чтобы он чувствовал себя, как дома", – сказал Михайленко.

Что известно о Кристиане Шевченко

Начал заниматься футболом в академии Челси

В июле 2023 года подписал первый профессиональный контракт с Уотфордом, где играет за команду U-17

Уже дебютировал за "шершней" U-21

В феврале забил несколько голов, один из которых помог команде выйти в финал Кубка лиги профессионального развития

Тренер команды U-17 Том Клеверли заявил, что украинец является "неудержимым во всех аспектах игры" и спрогнозировал, что скоро 17-летний форвард может на постоянной основе перейти в молодежную команду "шершней".

Украина U-19 проведет матчи элит-раунда квалификации Евро-2024 U-19. Украинцы попали в группу 7, где сыграют с командами Швейцарии, Северной Македонии и Латвии. Победитель квартета сыграет в финальном раунде Евро-2024.