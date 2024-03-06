Нещодавно Крістіан Шевченко став громадянином України. Майже син легендарного українського форварда, а нині президента УАФ, отримав виклик у юнацьку збірну України.

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Характеристика Крістіана Шевченка від Дмитра Михайленка

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко поділився думками про Крістіана Шевченка. За його словами, він схожий статурою на легендарного батька.

"Чим нагадує батька в 17 років? Схожий на нього статурою і також грає в групі атаки. Швидкий, забиває м’ячі. Але він більше грає на фланзі.

Мені здається, якщо людина мотивована, то все буде добре. Ми зробимо все, щоби він відчував себе, як вдома", – сказав Михайленко.

Що відомо про Крістіана Шевченка

  • Розпочав займатися футболом в академії Челсі
  • У липні 2023 року підписав перший професійний контракт із Вотфордом, де грає за команду U-17
  • Уже дебютував за "шершнів" U-21
  • У лютому забив декілька голів, один з яких допоміг команді вийти у фінал Кубка ліги професійного розвитку
  • Тренер команди U-17 Том Клеверлі заявив, що українець є "нестримним у всіх аспектах гри" та спрогнозував, що скоро 17-річний форвард може на постійній основі перейти в молодіжну команду "шершнів".