Нещодавно Крістіан Шевченко став громадянином України. Майже син легендарного українського форварда, а нині президента УАФ, отримав виклик у юнацьку збірну України.

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Характеристика Крістіана Шевченка від Дмитра Михайленка

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко поділився думками про Крістіана Шевченка. За його словами, він схожий статурою на легендарного батька.

"Чим нагадує батька в 17 років? Схожий на нього статурою і також грає в групі атаки. Швидкий, забиває м’ячі. Але він більше грає на фланзі.

Мені здається, якщо людина мотивована, то все буде добре. Ми зробимо все, щоби він відчував себе, як вдома", – сказав Михайленко.

Варто знати. Україна U-19 проведе матчі еліт-раунду кваліфікації Євро-2024 U-19. Українці потрапили до групи 7, де зіграють із командами Швейцарії, Північної Македонії та Латвії. Переможець квартету зіграє у фінальному раунді Євро-2024.

Що відомо про Крістіана Шевченка