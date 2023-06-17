"Украина не заслужила победу": тренер Северной Македонии не оценил старания "сине-желтых"

Представительство македонского коллектива не удовлетворено результатом встречи с украинцами. Сборная "солнца" не признает своего провала.

Сборная Украины устроила невероятный камбэк в матче с Северной Македонией (2:3) в рамках отбора к Евро-2024. Однако македонцы не считают победу украинцев заслуженной.

Достойно внимания Шевченко оценил волевую победу Украины: Ребров тепло отреагировал на слова легенды

Сложно признать свое поражение

Помощник главного тренера сборной Северной Македонии Роберт Стояновский отреагировал на поражение от проваливших первый тайм "сине-желтых", однако активизировали во второй половине игры и догнали упущенное. Наставник сборной "солнца" считает, что украинцы не должны были сходить с поля в роли триумфаторов. Стоит отметить, что подобный камбек украинцам удался впервые за 23 года.

Однако Стояновский все же нашел несколько минусов в игре своих подопечных, которые не могли ничего противопоставить мотивированным украинцам во втором тайме и просто созерцали, как у них воруют победу и даже завуалированно признал, что класс футболистов сборной Украины выше, чем представителей Северной Македонии.

Я поздравляю гостей, хотя считаю, что их победа не заслужена. Здесь дело в ментальности. Рад за наших ребят, показавших тактически зрелую игру в первом тайме. Во втором же самой большой проблемой для нас стала физическая подготовка, поэтому мы и провалились. Чтобы качественно сыграть матч такого ранга, нужны игроки, постоянно выступающие в своих клубах. К сожалению, хотя у нас есть хорошие футболисты, они не получают должного игрового времени в своих командах,

– сказал Стояновский.

Напомним, что матч с македонцами стал вторым для сборной Украины в рамках отбора к Евро-2024. Раньше "сине-желтые" уступили сборной Англии со счетом 2:0 (тогда украинцев на поле вывел исполняющий обязанности главного тренера Руслан Ротань), которая в свою очередь выиграла все три стартовые встречи. Уже 19 июня "сине-желтых" ждет очередной экзамен в рамках квалификации к чемпионату Европы в лице сборной Мальты.