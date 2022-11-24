Тренер сборной Польши сравнил Левандовского с Марадоной: что случилось
24 ноября 2022 , 12:55Читати новину українською
В матче 1 тура групповой стадии Чемпионата мира 2022 сыграли Мексика и Польша – победителя выявить не смогли, игра закончилась с "сухим" счетом. На 58-й минуте Левандовски не смог пробить пенальти.
После матча главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич поддержал Роберта Левандовского, сообщает 24 канал. Тренер сказал, что сочувствует капитану команды.
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Я сочувствую ему. Знаю, как чувствует себя капитан, не забивший пенальти. Левандовски очень эмоционально отреагировал на это – у нас в раздевалке есть монитор, и Роберт не раз просмотрел повтор.
По словам тренера, Левандовский справится с их ситуацией, ему поможет команда.
Такое уже случалось с большими – Сократесом, Зико, Платини, Марадоной. Это футбол,
– убежден Михневич.
- Кстати, вместе с Мексикой и Польшей в группе С играют Саудовская Аравия и Аргентина.
- Матч которых завершился сенсационной победой Саудовской Аравии.