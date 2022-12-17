Сборной Хорватии осталось сделать только один шаг к наградам Мундиаля-2022. Чтобы оказаться на подиуме мирового турнира "клетчатым" необходимо победить непростую сборную Марокко.

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Битва за медаль

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отдал должное сопернику, сумевшему удивить своим выступлением на ЧМ-2022.

"Мы рассматриваем эту игру как "Большой финал". Это большая игра, это битва за медаль. Мы с большим уважением относимся к марокканской команде, ко всему тому, что они сделали на этом чемпионате мира, к одной из самых приятных неожиданностей этих соревнований. Я думаю, что они подходят к этой игре так же, как и мы. Для них это большой шанс, и они будут играть самым сильным составом", – отметил Далич.

Игра "клетчатых" во многом зависит от ветерана сборной Луки Модрича. Тренер хорватов надеется, что 37-летний хавбек Реала продолжит выступления за сборную после чемпионата мира.

Я искренне надеюсь, что он будет с нами. Но, конечно, окончательное решение по этому поводу будет принимать Лука Модрич. Зная его как он тренируется, как ему нравится играть за эту команду, все это дает мне уверенность, что он будет с нами. Но, как я уже сказал, окончательное решение будет за ним,

– сказал Далич.

Напомним, что сборная Хорватии может снова завоевать бронзовые награды чемпионата мира. В матче за третье место на ЧМ-1998 "клетчатые" обыграли сборную Нидерландов со счетом 2:1.

На прошлом Мундиале хорваты остановились в шаге от чемпионства, завоевав серебряные награды. Тренировал сборную Хорватии на ЧМ-2018 Златко Далич.

Важно! Матч за третье место между Хорватией и Марокко состоится в субботу, 17 декабря. Начало встречи в 17:00 по Киеву.