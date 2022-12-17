Збірній Хорватії залишилося зробити лише один крок до нагород Мундіалю-2022. Щоб опинитися на подіуму світового турніру "картатим" необхідно перемогти непросту збірну Марокко.

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Битва за медаль

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич віддав належне супернику, який зумів здивувати своїм виступом на ЧС-2022.

"Ми розглядаємо цю гру як "Великий фінал". Це велика гра, це битва за медаль. Ми з великою повагою ставимося до марокканської команди, до всього того, що вони зробили на цьому чемпіонаті світу, до однієї з найприємніших несподіванок цих змагань. Я думаю, що вони підходять до цієї гри так само, як і ми. Для них це великий шанс і вони будуть грати найсильнішим складом", – зауважив Далич.

Гра "картатих" багато в чому залежить від ветерана збірної Луки Модрича. Тренер хорватів сподівається, що 37-річний хавбек Реала продовжить виступи за збірну після чемпіонату світу.

Я щиро сподіваюся, що він будем з нами. Але, звичайно, остаточне рішення щодо цього буде приймати Лука Модрич. Знаючи його, як він тренується, як йому подобається грати за цю команду, все це дає мені впевненість, що він буде з нами. Але, як я вже сказав, остаточне рішення буде за ним,

– сказав Далич.

Нагадаємо, що збірна Хорватії може вдруге завоювати бронзові нагороди чемпіонату світу. У матчі за третє місце на ЧС-1998 "картаті" обіграли збірну Нідерландів з рахунком 2:1.

На минулому Мундіалі хорвати зупинилися за крок від чемпіонства, завоювавши срібні нагороди. Тренував збірну Хорватії на ЧС-2018 Златко Далич.

Важливо! Матч за третє місце між Хорватією та Марокко відбудеться у суботу, 17 грудня. Початок зустрічі о 17:00 за київським часом.