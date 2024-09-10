Самая смешная красная карточка в истории футбола: как тренер помог своей команде сорвать атаку

Поединок шестого дивизиона Италии между Понтассиево и Суббиано привлек внимание мировых СМИ. Все благодаря нестандартным действиям тренера гостей.

В воскресенье, 8 сентября, состоялся стартовый поединок шестого итальянского дивизиона Promozione Понтассиево – Суббиано. В конце первого тайма удаление заработал тренер гостей Алессио Гвидотти, пишет 24 Канал.

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Забавное удаление тренера

При счете 0:0 хозяева поля организовали стремительную контратаку на ворота Суббиано. Ближайшим к игроку был тренер гостей Гвидотти, который решил помочь своей команде.

Специалист вспомнил игровые навыки, выбежал на поле и сбил футболиста Понтассиеве. Гвидотти сразу же поднял руки, чтобы попросить прощения за свой поступок. Однако искреннее покаяние тренера не подействовало на арбитра. Он без колебаний достал красную карточку и попросил Гвидотти покинуть поле.

Тренер Суббиано хотел что-то объяснить работнику Фемиды, но все было бесполезно.

Видео забавного удаления тренера

Отметим, что поединок Понтассиево – Суббиано так и завершился нулевой ничьей. Кто знает, возможно гости проиграли бы этот матч, если бы не отчаянный поступок тренера.

Кстати, Алессио Гвидотти возглавил команду в начале сезона. Несмотря на странный инцидент, руководство Суббиано решило не увольнять тренера.