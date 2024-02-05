Тренер Сандерленда назвал фактор, который поможет совершить прорыв украинскому форварду в Англии

В воскресенье, 4 февраля, состоялся матч 30-го тура английского Чемпионшипа между Мидлсбро и Сандерлендом. Команды не смогли определить сильнейшего и расписали мировую – 1:1.

На гол финского форварда Маркуса Форсса гости ответили взятием ворот от Назария Русина, который вышел на замену в середине второго тайма. Этот забитый мяч стал вторым для украинца за первую команду “черных котов”.

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Коммуникация поможет прогрессировать Русину

На послематчевой пресс-конференции главный тренер Сандерленда Майкл Бил, в частности, прокомментировал выступление Назария Русина. Он рассказал, что украинец начал увереннее выглядеть на поле и назвал причину, которая очень повлияла на него.

Я вижу, как он изменился. И вы также можете увидеть, если вы отец. Там, откуда он родом, идет война, и он был далеко от своего ребенка и жены. Теперь они здесь – и это фантастично для него в личном плане. Его английский постоянно улучшается, он будет лучше коммуницировать с партнерами на поле. У Назария замечательная энергия, прессинг и рабочая этика, но именно этой коммуникации и не хватает.

Многие говорят, что нужно подписывать тех или иных игроков, но моя работа заключается в том, чтобы работать с теми, кто находится передо мной. С тех пор, как я пришел в клуб, я очень доволен Русиным", – сказал наставник "черных котов".

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Назарий Русин сыграл 15 матчей за Сандерленд во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одним ассистом. Также провел 3 поединка за молодежную команду – 3 забитых мяча и одна результативная передача.

. Следующий матч "черные коты" сыграют 10 февраля против Плимута в 17:00. Сейчас команда Русина занимает восьмое место в турнирной таблице и лишь на 1 зачетный пункт отстает от шестой строчки, которая позволяет сыграть в матчах плей-офф за выход в АПЛ.