На гол фінського форварда Маркуса Форсса гості відповіли взяттям воріт від Назарія Русина, який вийшов на заміну в середині другого тайму. Цей забитий м'яч став другим для українця за першу команду "чорних котів".

До теми Русин забив другий гол за Сандерленд: український джокер врятував "чорних котів" – відео

Комунікація допоможе прогресувати Русину

На післяматчевій пресконференції головний тренер Сандерленда Майкл Біл, зокрема, прокоментував виступ Назарія Русина. Він розповів, що українець почав упевненіше виглядати на полі й назвав причину, яка дуже вплинула на нього.

Я бачу, як він змінився. І ви також можете побачити, якщо ви батько. Там, звідки він родом, йде війна, і він був далеко від своєї дитини та дружини. Тепер вони тут – і це фантастично для нього в особистому плані. Його англійська постійно покращується, він буде краще комунікувати з партнерами на полі. У Назарія чудова енергія, пресинг та робоча етика, але саме цієї комунікації й не вистачає.

Багато хто каже, що потрібно підписувати тих чи інших гравців, але моя робота полягає в тому, щоб працювати з тими, хто перебуває переді мною. Відтоді, як я прийшов до клубу, я дуже задоволений Русиним", – сказав наставник "чорних котів".

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Назарій Русин зіграв 15 матчів за Сандерленд у всіх турнірах, у яких відзначився двома голами та одним асистом. Також провів 3 поєдинки за молодіжну команду – 3 забиті м'ячі й одна результативна передача.

Довідка. Наступний матч "чорні коти" зіграють 10 лютого проти Плімута о 17:00. Наразі команда Русина посідає восьме місце у турнірній таблиці та лише на 1 заліковий пункт відстає від шостої сходинки, яка дозволяє зіграти в матчах плей-оф за вихід в АПЛ.