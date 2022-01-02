Анчелотті: У нього є багато якостей

У мадридському клубі багато конкурентів у боротьбі за місце у рамці воріт. Один із них є українець Андрій Лунін.

До теми Куртуа здав два негативні тести на коронавірус: шанси Луніна дебютувати за Реал – мізерні

Усі добре розуміють, чому воротар збірної України "гріє" лаву запасних "вершкових". Тренер Реала знову заговорив про велике майбутнє українського голкіпера. Але без ігрової практики такі слова спеціаліста не стануть реальністю.

У нього немає ігрового часу просто тому, що першим номером є найкращий воротар у світі. Я це розумію, він це розуміє і всі це розуміють. У нього є багато якостей. Це воротар, який досягне успіху у своїй кар'єрі,

– сказав Карло Анчелотті.

За крок від дебюту у сезоні

Лунін був близький до того, щоб вперше вийти у футболці "вершкових" в офіційному матчі сезону-2021/2022. Однак в останній момент негативний тест на коронавірус здав номер один "Королівського клубу" Тібо Куртуа. Очікується, що саме бельгієць займе місце у рамці воріт команди у грі, яка відбудеться 2 січня.

Тому дебют українця відкладається. Ще раніше Анчелотті пообіцяв Андрію вихід у старті на кубковий поєдинок проти Алькояно (5 січня). Цікаво, що саме проти цього суперника відбувся дебют Луніна у Реалі.