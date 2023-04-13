Тренер ПСЖ попал в громкий расистский скандал: французу угрожают убийством
Источник:RMC Sports
Главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье получил серьезные обвинения в расизме и исламофобии. Инцидент с участием тренера произошел во время его работы в Ницце.
Французские СМИ обнародовали электронное письмо общения спортивного директора Ниццы Жульена Фурнье и тренера команды Кристофа Галтье, возглавляющего ныне "парижан". В нем Галтье имел неосторожность сделать несколько расистско-дискриминационных высказываний.
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Расистский скандал может поставить крест на карьере тренера
В ходе разговора с Фурнье тренер заявил, что "в команде не должно быть так много темнокожих и мусульман".
Кристоф Гальтье сказал мне, что я должен учесть "реальность города" и что мы не можем иметь столько темнокожих и мусульман в команде. Он сказал мне: "В минувший вечер я пошел в ресторан, и все набросились на меня, говоря, что наша команда переполнена чернокожими и мусульманами", а затем добавил: "Жюльен, ты должен понимать, в каком мы городе, мы в городе (бывший мэр) Жака Медесины Наша команда не отражает того, что хотят люди, так же как она не отражает меня самого,
– говорится в тексте письма.
Сам Галтье отвергает любые обвинения. Однако Пари Сен-Жермен отреагировал на инцидент и начал служебное расследование относительно своего тренера. Если высказывания окажутся правдивыми, то Галтье могут освободить от должности.
Однако это не самые плохие новости для 56-летнего тренера. В последнее время он получил более 5000 телефонных звонков и сообщений. Некоторые из них угрожали убийством. Поэтому со вторника Галтье вместе со своей семьей пользуется охраной.