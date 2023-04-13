Французькі ЗМІ оприлюднили електронний лист спілкування спортивного директора Ніцци Жульєна Фурньє та тренера команди Крістофа Галтьє, який нині очолює "парижан". У ньому Галтьє мав необережність зробити кілька расистсько-дискримінаційних висловлювань.

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Расистський скандал може поставити хрест на кар'єрі тренера

Під час розмови з Фурньє тренер заявив, що "у команді не повинно бути так багато темношкірих і мусульман".

Крістоф Гальтьє сказав мені, що я повинен взяти до уваги "реальність міста" і що ми не можемо мати стільки темношкірих і мусульман у команді. Він сказав мені: "Минулого вечора я пішов у ресторан, і всі накинулися на мене, кажучи, що наша команда переповнена чорношкірими та мусульманами", а потім додав: "Жульєн, ти повинен розуміти, в якому ми місті, ми в місті (колишній мер) Жака Медесіни. Наша команда не відображає того, що хочуть люди, так само як вона не відображає мене самого,

– йдеться у тексті листа.

Сам Галтьє відкидає будь-які звинувачення. Проте, Парі Сен-Жермен відреагував на інцидент та розпочав службове розслідування щодо свого тренера. Якщо висловлювання виявляться правдивими, то Галтьє можуть звільнити з посади.

Проте це не найгірші новини для 56-річного тренера. Останнім часом він отримав понад 5000 телефонних дзвінків та повідомлень. Деякі з них погрожували вбивством. Тому з вівторка Галтьє разом зі своєю сім'єю користується охороною.

Нагадаємо, що Крістоф Галтьє очолив ПСЖ на початку сезону 2022/23. Проте французький фахівець провалив компанію в єврокубках, а останнім часом забуксував і в чемпіонаті.