Тренер Полесья честно оценил футбольный уровень Усика и его влияние на команду

Летом 2023 года началось сотрудничество Александра Усика с житомирским Полесьем. Сейчас оно приблизилось к переходу на новый уровень.

В нынешнее межсезонье украинский боксер начал все больше времени тренироваться с командой и даже ездил с ней на первые матчи сезона. Он еще не дебютировал в официальных поединках за "волков", однако, кажется. что это лишь вопрос времени.

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Усик положительно влияет на Полесье

Главный тренер Полесья Имад Ашур высказался относительно уровня футбольных способностей Александра Усика. Также он оценил влияние непобедимого боксера на команду.

"Предварительно мы не были знакомы. Я думаю, что впечатление как от спортсмена есть не только у меня, но и у всего мира сейчас. А как от человека... Энергия, которую он предоставил, сделал это искренне, команде, всем окружающим, это что-то, что делает его сильной личностью, которая позволяет ему выигрывать титулы на протяжении спортивной карьеры.

Он дал нам очень хороший импульс и я могу поблагодарить Александра за это. Хоть и за короткий срок, но он повлиял на вторую игру против Олимпии. Не говорю о результате, а именно на игру. А еще, его участие в тренировочном процессе показало, что не только боксом единственным этот спортсмен является сильным. В Усика в футбольном плане все очень неплохо", – сказал Ашур.

. В своем последнем матче Полесье сенсационно переиграло Шахтер со счетом 1:0. Александр Усик не попал в заявку на эту игру.

Отметим, что следующий поединок "волки" проведут 17 августа в 15:30. Их соперником будет Ингулец.