Тренер по физподготовке Черноморца сбежал в Майами: фото и видео доказательства

Тренер по физподготовке Черноморца Игорь Касьяненко не вернулся с клубом в Украину после сборов в Турции.

Он может находиться в Майами. Об этом пишет "Трибуна" и приводит несколько очевидных фактов, которые это подкрепляют.

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Факты, которые свидетельствуют о пребывании специалиста Майами

Местный футбольный клуб Дейд Каунти недавно объявил о новой тренировочной программе для футболистов до 23 лет с "тренером мирового уровня" Игорем Касьяненко.

На фото и видео – именно тот Игорь Касьяненко, что из Черноморца.

Скриншот



Видео с представлением украинца

В инстаграме Касьяненко последний пост – видеонарезка тренировок со стадиона "Натаниэл Трез Павел", на котором Дейд Каунти и анонсировал занятия с украинцем.

Последнее видео в соцсетях тренера

На видео можно заметить, среди других характерных элементов, идентичные табло и надпись Powell на одном из концов поля.

Реакция Черноморца