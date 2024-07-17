Зашкварился по полной: главный тренер Партизана сравнил киевское Динамо с московским
Источник:Dynamo.kiev.ua.
Наставник белградского Партизана Александар Станоевич сравнил Динамо Киев с Динамо Москва. Он считает, что команды находятся на одном уровне.
По результатам выступлений УПЛ сезона-2023/2024 Динамо начнет выступления в Лиге чемпионов с квалификационного раунда. Соперником киевлян будет белградский Партизан.
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Пресс-конференция тренера Партизана
Александар Станоевич сравнил киевское Динамо с московским, отметив, что у них одинаковый уровень игры.
Если же говорить о нашем старте в квалификации Лиги чемпионов, то киевское Динамо соответствует уровню московского Динамо, с которым мы недавно встречались. Именно такую игру мы можем ожидать, игру с высокой интенсивностью и открытым футболом. Это будет сложный матч против жесткого соперника,
– рассказал наставник сербского клуба.
Также он добавил, что его команде стоит быть немножко опаснее в атаке.Справка. Динамо сыграет с Партизаном в рамках раунда квалификации Лиги чемпионов 23 и 31 июля.
Отметим, что домашний матч киевлян состоится в Люблине.