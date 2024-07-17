Зашкварился по полной: главный тренер Партизана сравнил киевское Динамо с московским

Наставник белградского Партизана Александар Станоевич сравнил Динамо Киев с Динамо Москва. Он считает, что команды находятся на одном уровне.

По результатам выступлений УПЛ сезона-2023/2024 Динамо начнет выступления в Лиге чемпионов с квалификационного раунда. Соперником киевлян будет белградский Партизан.

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Пресс-конференция тренера Партизана

Александар Станоевич сравнил киевское Динамо с московским, отметив, что у них одинаковый уровень игры.

Если же говорить о нашем старте в квалификации Лиги чемпионов, то киевское Динамо соответствует уровню московского Динамо, с которым мы недавно встречались. Именно такую игру мы можем ожидать, игру с высокой интенсивностью и открытым футболом. Это будет сложный матч против жесткого соперника,

– рассказал наставник сербского клуба.

Также он добавил, что его команде стоит быть немножко опаснее в атаке.

Динамо сыграет с Партизаном в рамках раунда квалификации Лиги чемпионов 23 и 31 июля.

Отметим, что домашний матч киевлян состоится в Люблине.