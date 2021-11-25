Тренер Наполи не пожал руку наставнику клуба из России после поражения: видео

Наполи 24 ноября во второй раз проиграл российскому Спартаку в Лиге Европы. Тренер итальянского клуба после финального свистка не стал жать руку и поздравлять наставника соперника с победой.

Отплатил тренеру клуба из России той же монетой

Уже в первом тайме Спартак повел в счете – 2:0. После отдыха Наполи удалось отквитать один гол, но на большее неаполитанцев не хватило. В итоге – 2:1 – победа российского клуба. Это уже второе поражение итальянцев от россиян в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

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Поражение сильно расстроило 62-летнего итальянского специалиста Наполи. Лучано Спалетти не стал жать руку наставнику Спартака Руи Витории, когда тот подошел поблагодарить за игру. Итальянец красноречиво поднял обе руки вверх и направился в подтрибунное помещение.

Спалетти отказался жать руку Витории: видео момента

Почему Спалетти так поступил

Но не поражение заставило так поступить тренера Наполи. На послематчевой пресс-конференции наставник объяснил свое поведение. Оказывается, что перед стартом встречи Витория не стал здороваться со Спалетти, поэтому после матча итальянец отплатил специалисту Спартака той же монетой.

Между тем главный тренер хозяев возразил такие слова итальянского специалиста. Он заявил, что поздоровался с тренерским штабом Наполи, а Спалетти еще просто не было на скамье для запасных.