Відплатив тренеру клубу з Росії тією ж монетою

Вже у першому таймі Спартак повів у рахунку – 2:0. Після відпочинку Наполі вдалось відквитати один гол, але на більше неаполітанців не вистачило. У підсумку – 2:1 перемога російського клубу. Це вже друге поразка італійців від росіян у цьогорічному розіграші Ліги Європи.

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Поразка неабияк засмутила 62-річного італійського спеціаліста Наполі. Лучано Спалетті не став тиснути руку наставнику Спартака Руї Віторії, коли той підійшов подякувати за гру. Італієць промовисто підійняв обидві руки вгору та попрямував у підтрибунне приміщення.

Спалетті відмовився тиснути руку Віторії: відео моменту

Чому так вчинив Спалетті

Але не поразка змусила так вчинити тренера Наполі. На післяматчевій пресконференції наставник пояснив свою поведінку. Виявляється, що перед стартом зустрічі Віторія не став вітатись з Спалетті, тому після матчу італієць відплатив фахівцю Спартака тією ж монетою.

Натомість головний тренер господарів заперечив такі слова італійського спеціаліста. Він заявив, що привітався з тренерським штабом Наполі, а Спалетті ще просто не було на лаві для запасних.