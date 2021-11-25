Відплатив тренеру клубу з Росії тією ж монетою
Вже у першому таймі Спартак повів у рахунку – 2:0. Після відпочинку Наполі вдалось відквитати один гол, але на більше неаполітанців не вистачило. У підсумку – 2:1 перемога російського клубу. Це вже друге поразка італійців від росіян у цьогорічному розіграші Ліги Європи.
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Поразка неабияк засмутила 62-річного італійського спеціаліста Наполі. Лучано Спалетті не став тиснути руку наставнику Спартака Руї Віторії, коли той підійшов подякувати за гру. Італієць промовисто підійняв обидві руки вгору та попрямував у підтрибунне приміщення.
Спалетті відмовився тиснути руку Віторії: відео моменту
Чому так вчинив Спалетті
Але не поразка змусила так вчинити тренера Наполі. На післяматчевій пресконференції наставник пояснив свою поведінку. Виявляється, що перед стартом зустрічі Віторія не став вітатись з Спалетті, тому після матчу італієць відплатив фахівцю Спартака тією ж монетою.
Натомість головний тренер господарів заперечив такі слова італійського спеціаліста. Він заявив, що привітався з тренерським штабом Наполі, а Спалетті ще просто не було на лаві для запасних.
- Наполі після поразки йде на другому місці у групі C, маючи у своєму активі 7 очок. Таку ж кількість балів має Спартак, який лідирує у таблиці.
- Третьою йде польська Легію – 6 пунктів. Групу сенсаційно замикає англійський Лестер, який заробив 5 очок.