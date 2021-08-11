Тренер Монако назвал Шахтер фаворитом их противостояния в Лиге чемпионов

Шахтер прошел Генк в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Следующим соперником "горняков" станет французское Монако.

"Шахтер – грозный соперник"

Главный наставник французов Нико Ковач прокомментировал следующего соперника в еврокубках. Хорватский специалист вспомнил матчи Шахтера с Реалом в прошлом сезоне.

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Перед поединком против "горняков" Монако должно сыграть еще стартовый матч Лиги 1 против Лорьяна (13 августа). Уже после этого французская команда будет готовиться к встрече с дончанами: "Сначала нужно подготовиться к Лорьяну, а уже потом думать о Шахтере. В прошлом сезоне мы увидели, какая это была классная команда, ведь они дважды обыграли мадридский Реал".

Ковач отметил новый тренерский штаб клуба и техничных бразильцев. Хорватский тренер отметил, что Шахтер – самый сложный соперник Монако, с которым приходилось встречаться его команде в квалификации.

Шахтер в двух матчах одолел бельгийский Генк с идентичным счетом 2:1.

"Они фавориты, но мы верим в свои силы"

Не забыл Ковач и сделать несколько комплиментов в сторону "горняков", назвав дончан фаворитами противостояния.

Шахтер – грозный соперник, привыкший к играм Лиги чемпионов. Они фавориты, но мы верим в свои силы и свои качества. В прошлом сезоне мы много работали, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Мы будем счастливы сыграть в этом матче, но как тренер я в первую очередь сейчас думаю о Лорьян,

– ответил наставник Монако.