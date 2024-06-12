По всем параметрам: тренер Молдовы проанализировал поражение от Украины

Сборная Украины провела заключительный спарринг перед Евро-2024, разгромив в Кишиневе команду Молдовы (4:0). Главный тренер Молдовы Сергей Клещенко проанализировал поражение.

В рамках подготовки к Евро-2024 сборная Украины по футболу провела товарищеский матч против национальной команды Молдовы. Подопечные Сергея Реброва одержали победу в Кишиневе со счетом 4:0 благодаря голам Яремчука, Цыганкова, Довбика и Судакова.

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Тренер Молдовы подвел итоги спарринга с Украиной

Главный тренер сборной Молдовы Сергей Клещенко на пресс-конференции подвел итоги товарищеского матча с нашей национальной командой.

"Сегодня сборная Украины по всем параметрам превзошла нашу команду. Конечно, быстрый пропущенный мяч сыграл свою роль. Потом мы не смогли собраться. Прежде всего, мы проиграли в страсти. Мы слишком бережно относились к сопернику.

Не знаю, с чем это связано. После перерыва моя команда пыталась изменить ситуацию. Возможно, в определенных моментах нам это удалось. Но мы пропустили еще два гола, и результат оказался закономерным", – в частности заявил Клещенко.

Евро-2024 состоится с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии. Сборная Украины на групповом раунде сыграет в одном квартете с национальными командами Бельгии, Словакии и Румынии.

В 1/8 финала чемпионата Европы 2024 выйдут по две лучшие команды каждой из шести групп. Кроме того, пропуски на стадию плей-офф получат четыре из шести лучших третьих места по набранным очкам.