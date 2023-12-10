Миная разнес слова Суркиса о скандальном матче с Динамо

Главный тренер Миная Желько Любенович отреагировал на слова президента Динамо Игоря Суркиса. Ранее он заявил, что киевляне "не должны" ехать во второй раз на выезд.

Тогда команды не сыграли матч 16-го тура УПЛ – воздушная тревога затянулась, а на стадионе не было искусственного освещения для проведения игры в более позднее время.

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Тренер Миная рассказал о деталях скандального матча

"Мы хотели играть. В свою очередь у динамовцев сложилось такое впечатление, как-то совсем не было такого желания, как только появился вариант с отменой поединка. Они куда-то очень спешили.

Как только завершилась тревога, не прошло и пяти минут, мои игроки уже разминались. Мы ходили в раздевалку в Динамо, просили их вернуться на поле, но тщетно. Сказали – нет, до свидания!", – сказал он.

Любенович раскритиковал слова Суркиса. Тогда президент Динамо заявил, что у динамовцев нет желания ехать в Минай. Итак, функционер предложил, чтобы команда Любеновича приехала в Киев и сыграла с Динамо.

"Заявление Суркиса о переносе матча в Киев? Честно? Я шокирован. При чем здесь Минай? Это же форс-мажор! Клуб со своей стороны сделал все. Работники несколько дней готовили поле. По ночам не спали. Буквально. Это было непросто, потому что Два дня был дождь в Ужгороде, потом пошел снег, почему мы должны ехать играть в Киев?

Я не понимаю позиции Игоря Суркиса. Что значит: "Мы туда больше не поедем?" Разве руководство Миная или игроки виноваты в том, что была воздушная тревога? Не сделал ли клуб со своей стороны все необходимое для проведения поединка? Повторюсь – мы сделали все. А то, что на Минай-Арене отсутствует освещение, все в Премьер-лиге прекрасно знают. Стадион прошел аттестацию.

Кстати, вот вам пример обычных отношений меж клубами. Нам позвонили по телефону представители ЛНЗ и сообщили, что в Черкассах нет подогрева поля. Мы пошли навстречу и согласились, что игру следует перенести на весну. Какие проблемы? Никто не заинтересован играть на таком поле и в таких погодных условиях. Никто не будет рисковать здоровьем игроков", – добавил тренер.