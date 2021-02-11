Главный наставник Мариуполя Остап Маркевич недоволен таким ранним стартом второго круга УПЛ. Клубы будут играть свои матчи посреди зимы.

42-летний специалист рассказал о подготовке Мариуполя к первому поединку второго круга против Александрии. Тренер недоволен решением УАФ о таком довольно раннем начале матчей.

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Критика от наставника

Прежде всего хочу заметить, что старт не совсем весенний. Для меня решение начинать посреди зимы является странным. По моему мнению, нужно учитывать медийный и зрительский интерес к футболу. Когда игры будут проводиться при минус 15 градусах, конечно, что это снизит качество продемонстрированного футбола. Я понимаю также интересы сборной, но считаю что можно было сделать так, чтобы мы стартовали в марте, как было раньше,

– заявил Маркевич.

Специалист рад, что его команда хорошо подготовилась к продолжению чемпионата и ставит перед собой наивысшую задачу – победа в каждом поединке. Однако свои первые матчи клуб не сможет сыграть на родном стадионе. Мариуполь имеет определенные договоренности со "Славутич Ареной" в Запорожье, которая станет домом для клуба на ближайшие встречи.

После первого круга команда Остапа Маркевича занимает 9 место в УПЛ. Клуб имеет такое же количество очков, как в своем активе имеет Александрия, – 16.

К слову, Маркевич в начале августа 2020 года возглавил клуб.

Первый матч второй части сезона Мариуполь сыграет уже 14 февраля против Александрии Владимира Шарана. Матч начнется в 14:00.