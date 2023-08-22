Манчестер Сити остался без тренера: почему Гвардиола срочно вылетел в Барселону

В ближайшие матчи чемпион Англии Манчестер Сити проведет без своего главного тренера. Дело в том, что у Хосепа Гвардиолы обострились проблемы со спиной.

Один из лучших тренеров мира Хосеп Гвардиола в последнее время страдал от сильных болей в спине. Проблемы со здоровьем вынудили испанца вылететь в Испанию на срочную операцию.

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Больничный Пепа Гвардиолы

Официальный сайт "горожан" сообщил, что операция, которую провела доктор Мирей Иллуэк, прошла успешно. Теперь Гвардиол будет восстанавливаться в родной Барселоне. Курс реабилитации продлится несколько недель.

В отсутствие главного тренера действиями первой команды будет руководить его ассистент Хуанма Лильо. 57-летний испанский специалист будет отвечать за тренировочный процесс, а также исполнять обязанности на боковой линии. Ожидается, что Пеп вернется после международной паузы, вызванной матчами сборных.

Таким образом, Гвардиола точно пропустит матчи 3-го и 4-го туров АПЛ против Шеффилда Юнайтеда и Фулхэма соответственно.

Напомним, что в новом сезоне Манчестер Сити под руководством Хосепа Гвардиолы выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв по пенальти Севилью Благодаря этой победе испанский специалист установил уникальное достижение, завоевав трофей с тремя разными достижениями.