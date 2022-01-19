Тренер Лацио пострадал после столкновения с игроком соперника во время матча: курьезное видео
Источник:24 канал
В матче Кубка Италии произошел забавный эпизод. Футболист Удинезе после борьбы влетел в наставника Лацио, после чего оба оказались на газоне.
Нокдаун для тренера
В одном из эпизодов кубкового матча изрядно досталось 62-летнему наставнику Лацио Маурицио Сари. Футболисты вели борьбу на футбольном поле, но получил на "орехи" наставник "орлов".
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Аргентинский нападающий Удинезе Игнасио Пуссеты после борьбы с Мануэлем Лаццари столкнулся с Сарри, который находился в технической зоне у линии поля. Оба упали на газон. У тренера хозяев аж слетели очки.
Видео эпизода
Инцидент не продолжился негативными эмоциями. Футболист и тренер дружески обнялись. Сарри возглавляет Лацио с июня 2021-го года.
Отметим, что матч был переведен в дополнительные таймы. Победный гол Лацио на 106-й минуте забил главный бомбардир "орлов" Чиро Иммобиле.
Удинезе остановился на стадии 1/8 финала Кубка Италии.