То, ради чего я начал работать тренером – Дайч расхвалил Миколенка за его прогресс

Сезон-2023/2024 Виталий Миколенко начинал в Эвертоне в статусе игрока запаса и не пользовался доверием тренера. Украинец в первых четырех турах АПЛ не сыграл ни минуты, а его перспективы выглядели очень туманно.

Однако левый защитник сборной Украины смог пройти сложный путь и сейчас является безоговорочным игроком стартовой одиннадцатки. Виталий 14 матчей выходит с первых минут на футбольное поле в составе своей команды и только дважды был заменен в течение поединка.

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Дайч в восторге от Миколенка

Главный тренер Эвертона прокомментировал такое перевоплощение Виталия Миколенка и его роль в коллективе. Шон Дайч похвалил украинского защитника и заявил, что ради такого прогресса футболистов, которому он способствует, англичанин и стал главным тренером:

Миколенко – в какого игрока он превращается! Я рад видеть, как эти игроки прогрессируют под моим руководством. Это то, ради чего я начал работать тренером. Я хочу предложить футболистам что-то большее, чем я имел, когда был игроком.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Виталий Миколенко сыграл 15 матчей за "ирисок", отличившись 2 забитыми мячами. Он уже трижды попадал в команды тура в АПЛ, а также в сборную недооцененных игроков сезона.

. Следующий матч Эвертон сыграет 16 декабря против Бернли. Начало матча в 19.30.