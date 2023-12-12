Проте лівий захисник збірної України зміг пройти складний шлях та наразі є беззаперечним гравцем стартової одинадцятки. Віталій 14 матчів поспіль виходить із перших хвилин на футбольне поле у складі своєї команди та лише двічі був замінений протягом поєдинку.

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Дайч у захваті від Миколенка

Головний тренер Евертона прокоментував таке перевтілення Віталія Миколенка та його ролі в колективі. Шон Дайч похвалив українського захисника та заявив, що заради такого прогресу футболістів, якому він сприяє, англієць і став головним тренером:

Миколенко – на якого гравця він перетворюється! Я дуже радий бачити, як ці гравці прогресують під моїм керівництвом. Це те, заради чого я почав працювати тренером. Я хочу запропонувати футболістам щось більше, ніж я мав, коли був гравцем.

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Віталій Миколенко зіграв 15 матчів за "ірисок", відзначившись 2 забитими м'ячами. Він уже тричі потрапляв до команди туру в АПЛ, а також до збірної недооцінених гравців сезону.

Довідка. Наступний матч Евертон зіграє 16 грудня проти Бернлі. Початок матчу о 19:30.