"Ничего хорошего": тренер Эвертона высказался о травме Миколенко

Эвертон победил Ливерпуль в дерби ценой травмы Виталия Миколенко. Главный тренер "ирисок" Шон Дайч прокомментировал повреждение украинского защитника.

Главный тренер ливерпульского Эвертона Шон Дайч прокомментировал травму украинца Виталия Миколенко накануне матча 35-го тура английской Премьер-лиги против Брентфорда.

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Шон Дайч о травме Миколенко

В конце первого тайма матча между Эвертоном и Ливерпулем (2:0) Виталий Миколенко получил травму голеностопа, когда перехватил фланговую передачу, но неудачно приземлился на левую ногу после контакта с Дарвином Нуньесом. Из-за этого украинец не смог доиграть поединок и в перерыве был заменен.

Миколенко вряд ли сыграет. Посмотрим, как это уладится. Ему нужно сканирование, чтобы узнать правду, по первым признакам ничего хорошего там нет. Посмотрим,

– сказал Дайч.

В текущем сезоне Виталий Миколенко провел за Эвертон 34 матча во всех турнирах, Отметившись двумя забитыми мячами.

Эвертон после победы над Ливерпулем набрал 33 очка и увеличил отрыв от зоны вылета – теперь он составляет 8 баллов. "Ириски" продолжают находиться на 16 позиции.