Головний тренер ліверпульського Евертона Шон Дайч прокоментував травму українця Віталія Миколенка напередодні матчу 35-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Брентфорда.

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Шон Дайч про травму Миколенка

Наприкінці першого тайму матчу між Евертоном та Ліверпулем (2:0) Віталій Миколенко отримав травму гомілкостопа, коли перехопив флангову передачу, але невдало приземлився на ліву ногу після контакту з Дарвіном Нуньєсом. Через це українець не зміг дограти поєдинок і в перерві був замінений.

Миколенко навряд чи зіграє. Подивимося, як це владнається. Йому потрібне сканування, щоб дізнатися правду, за першими ознаками нічого доброго там немає. Подивимось,

– сказав Дайч.

До слова. У поточному сезоні Віталій Миколенко провів за Евертон 34 матчі у всіх турнірах, відзначившись двома забитими м'ячами.

Евертон після перемоги над Ліверпулем набрав 33 очки та збільшив відрив від зони вильоту – тепер він становить 8 балів. "Іриски" продовжують перебувати на 16 позиції.