Больше всего представителей в команде тура оказалось из Челси. Это произошло благодаря уверенной победе над Тоттенхемом со счетом 4:1, позволившей "синим" подняться на десятое место в турнирной таблице АПЛ.

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Миколенко второй раз подряд попал в команду недели АПЛ

Что приятно, в символической команде нашлось место и украинскому футболисту. Левый защитник Эвертона Виталий Миколенко стал лучшим на своей позиции в одиннадцатом туре.

В матче против Брайтона он отметился вторым взятием ворот в своей карьере в АПЛ, а также надежно проявил себя в защите, на счету Миколенка 3 выноса мяча, по 2 перехвата и отбора. За это он получил отметку в 7.7 балла.

Лучшим же в туре стал вингер Манчестер Сити Жереми Доку. Бельгиец забил 1 гол и отдал 4 ассиста в матче против Борнмута, за что получил максимальную оценку.



Миколенко попал в команду недели в АПЛ / скриншот с сайта Whoscored.com

Интересно. Виталий Миколенко во второй раз подряд попал в команду тура в АПЛ. В предыдущем туре он получил отметку 7.85 баллов. Тогда он сделал десять подборов и перехватов, четыре раза вынес мяч и сделал одну ключевую передачу.

Следующий матч, в котором Миколенко может продолжить свою серию, Эвертон сыграет 11 ноября против Кристал Пелес. Матч начнется в 17.00.