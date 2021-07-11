Тренер Италии – герой "Храброго сердца": эпическая обложка перед финалом Евро-2020

Накануне финального матча Евро-2020 между сборными Англии и Италии Роберто Манчини предстал в образе шотландского рыцаря Уильяма Уоллеса, который боролся за независимость от Англии. Его роль в фильме исполняет Мел Гибсон.

В финале Евро-2020 против Англии, который состоится 11 июля на "Уэмбли", у Италии будет солидная поддержка среди шотландцев.

К слову Все или ничего: анонс финала Евро-2020 Италия – Англия

Об этом свидетельствует обложка субботнего выпуска шотландского журнала The National, на которой оказался тренер итальянцев Роберто Манчини. Он предстал в образе героя "Храброго сердца".

"Спаси нас, Роберто, ты наша последняя надежда", – гласит подпись на обложке свежего номера.

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