Тренер Интера интересовался Цыганковым из Динамо
Источник:FanDay
Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал об интересе наставника Интера Симоне Индзаги к футболисту Виктору Цыганкову. Хацкевич рассказал, что Индзаги интересовался Цыганковым, когда возглавлял Лацио.
Хацкевич: Индзаги был очень хорошего мнения о Цыганкове
В 2018 году Динамо и Лацио встречались в 1/8 финала Лиги Европы. В это время Индзаги и расспрашивал Хацкевича о Викторе Цыганкове.
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По словам белорусского специалиста, он разговаривал с Индзаги о Цыганкове после матча в Риме. Экс-тренер Динамо отметил, что Индзаги давно следил за футболистом сборной Украины.
Знаю, что Симоне Индзаги очень интересовался Цыганковым. Это было в 2018 году, когда мы сыграли 2:2 с Лацио в Риме. Мы с ним говорили после пресс-конференции, и он мне сказал, что давно следит за Виктором. Индзаги был очень хорошего мнения о нем. Но было ли официальное предложение от Лацио касательно Цыганкова, я не знаю,
– сказал Хацкевич.
Цыганков готов покинуть Динамо
- В конце 2021 года журналист Игорь Цыганик сообщил, что Цыганков готов покинуть Динамо. В то же время, по его информации, у футболиста нет конкретных предложений поменять клуб.
- Также в СМИ появилась информация, что Динамо не прочь отпустить своих лидеров в другие клубы. Говорилось, что клуб может покинуть и Цыганков.
- Портал Transfermarkt оценивает Цыганкова в 25 миллионов евро. Виктор – самый дорогой футболист украинского чемпионата. В этом сезоне он уже забил 11 голов в 25 матчах за Динамо.