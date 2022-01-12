Тренер Интера интересовался Цыганковым из Динамо

Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал об интересе наставника Интера Симоне Индзаги к футболисту Виктору Цыганкову. Хацкевич рассказал, что Индзаги интересовался Цыганковым, когда возглавлял Лацио.

Хацкевич: Индзаги был очень хорошего мнения о Цыганкове

В 2018 году Динамо и Лацио встречались в 1/8 финала Лиги Европы. В это время Индзаги и расспрашивал Хацкевича о Викторе Цыганкове.

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По словам белорусского специалиста, он разговаривал с Индзаги о Цыганкове после матча в Риме. Экс-тренер Динамо отметил, что Индзаги давно следил за футболистом сборной Украины.

Знаю, что Симоне Индзаги очень интересовался Цыганковым. Это было в 2018 году, когда мы сыграли 2:2 с Лацио в Риме. Мы с ним говорили после пресс-конференции, и он мне сказал, что давно следит за Виктором. Индзаги был очень хорошего мнения о нем. Но было ли официальное предложение от Лацио касательно Цыганкова, я не знаю,

– сказал Хацкевич.

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