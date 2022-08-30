Тренер Джошуа рассказал о дальнейшей карьере своего подопечного

Энтони Джошуа не планирует в ближайшее время уходить на пенсию. Тренер британского боксера Роберт Гарсия поделился планами своего подопечного.

Гарсия: У него не было тяжелых нокаутов, не было серьезных травм

По словам специалиста, Джошуа не собирается покидать ринг после поражения от Александра Усика. Тренер считает, что Энтони еще проведет не один поединок.

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Джошуа еще достаточно молод. У него не было тяжелых нокаутов, не было серьезных травм. И психологически я вижу, что он считает, что еще не закончил свою работу, что он может продолжать сражаться в супертяжелом дивизионе. Никто не может сказать, что Джошуа делает недостаточно,

– подчеркнул тренер.

Напомним, что Александр Усик во второй раз победил Энтони Джошуа. Усик выиграл бой раздельным решением судей. Для украинца это 20-я победа, когда Джошуа проиграл уже в третий раз.

Энтони бурно отреагировал на свое второе поражение от Александра. После оглашения результатов он швырнул пояса украинца и отобрал у него микрофон.

Ранее сообщалось, что Джошуа вернется в ринг в декабре против соперника по топ-15 рейтингу, а уже в 2023 году может выйти на Деонтея Уайлдера.

Непобедимый украинский боксер может выйти на ринг против Тайсона Фьюри.