Способен делать разницу: тренер Дженоа рассказал о роли Малиновского в команде

Руслан Малиновский в августе 2023 присоединился к Дженоа. Он играет за итальянский клуб на правах аренды, а его действующий контракт с Марселем рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Малиновский с первых матчей начал попадать в состав генуэзской команды и быстро стал важным элементом в структуре нового коллектива. В отличие от атакующей роли, которую игрок сборной Украины имел в предыдущих клубах, у Дженоа его начали использовать поближе к центру поля.

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Малиновский важен для Дженоа

Главный тренер "грифонов" Альберто Джилардино прокомментировал выступления Руслана Малиновского в текущей кампании. Он заявил, что доволен игрой украинца и отметил его важность для команды в новом для себя амплуа.

Малиновский? Благодаря своим характеристикам и тактической гибкости, он является игроком, который может многое решить. Возможно, он играет чуть дальше от ворот соперника, но Руслан должен продолжать работать с этой защитной склонностью. Это игрок, который, если будет поддерживать такой уровень, важен для нас,

– заявил Джилардино.

Отметим, что в арендном соглашении между Марселем и Дженоа по Малиновскому есть пункт о возможности выкупа. В сезоне-2023/2024 Руслан сыграл 15 матчей за "грифонов", в которых отличился двумя голами и столькими же ассистами.

. Следующий матч Дженоа проведет 22 декабря против Сассуолло на выезде, начало матча в 19:30. Сейчас команда занимает 14 место в Серии А.