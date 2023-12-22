Маліновський із перших матчів почав потрапляти до складу генуезької команди та швидко став важливим елементом у структурі нового колективу. На відміну від атакувальної ролі, яку гравець збірної України мав у попередніх клубах, у Дженоа його почали використовувати ближче до центру поля.

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Маліновський важливий для Дженоа

Головний тренер "грифонів" Альберто Джилардіно прокоментував виступи Руслана Маліновського у поточній кампанії. Він заявив, що задоволений грою українця та наголосив на його важливості для команди в новому для себе амплуа.

Маліновський? Завдяки своїм характеристикам і тактичній гнучкості він є гравцем, який може багато чого вирішити. Можливо, він грає трохи далі від воріт суперника, але Руслан повинен продовжувати працювати з цією захисною схильністю. Це гравець, який, якщо буде підтримувати такий рівень, є важливим для нас,

– заявив Джилардіно.

Зазначимо, що в орендній угоді між Марселем та Дженоа щодо Маліновського є пункт про можливість викупу. В сезоні-2023/2024 Руслан зіграв 15 матчів за "грифонів", у яких відзначився двома голами та стількома ж асистами.

Довідка. Наступний матч Дженоа проведе 22 грудня проти Сассуоло на виїзді, початок матчу о 19:30. Наразі команда посідає 14-те місце в Серії А.